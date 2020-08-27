الخميس 27 أغسطس 2020
توقيت مصر 22:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فضيحة خلال اجتماع حكومي.. مسؤول في وضع مخل مع السكرتيرة (صور)

السلطات الأمريكية تعلن القبض على أخطر مجرم مصري.. ما جريمته؟

تطورات جديدة فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

أحمد مرتضي منصور يخضع لعملية جراحية

ببلد عربي.. طفلة عمرها 12 عاما متزوجة وحامل

الصحة: مرض مزمن يعرضك للوفاة فى حالة إصابتك بكورونا

الأهلي الأول عالميا بقائمة الأكثر تتويجا بالألقاب في القرن الـ21

مفاجأة.. ميسي مطلوب في ريال مدريد

شاهد.. عشرات الأشخاص يقتحمون السفارة الليبية في بيلاروس

صدمة بعد تداول فيديو لزواج فتاتين مثليتين بدولة عربية

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

عارية تمامًا.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بمشهد مخل مع زميلتها

النجمة العالمية كيت وينسلت
النجمة العالمية كيت وينسلت
 
الخميس، 27-08-2020 08:58 م محمد فضل- متابعات
أثارت النجمة العالمية كيت وينسلت، حالة من الصدمة بين الجمهور، بعد إدلائها بتصريحات تعلق فيها على ظهورها عارية في مشهد جنسي مع زميلتها.

وقالت "وينسلت"، إنها تشعر بالفخر بظهورها عارية، في فيلمها Ammonite، ولم تكتف بذلك بل اعتبرت ايضا انها اكثر فخرا بتصوير مشهد جنسي جمعها بالممثلة سيرشا رونان.

ووصف كيت المشهد بغير السهل، اذ قالت لوسائل اعلام عالمية: "إنه بالتأكيد ليس مثل تناول شطيرة.. لقد صممنا أنا وسويرس على تمثيل المشهد بأنفسنا".

الجدير ذكره ان فيلم Ammonite تدور أحداثه في إحدى المقاطعات الإنكليزية عام 1840 حول قصة حب غير مألوفة بين عالمة حفريات وسيدة غنية من لندن.
 

إقرأ ايضا

صلاة الجمعة

اعرفها جيدًا.. شروط أداء صلاة الجمعة بالمساجد غدًا

أرشيفية

رجل بلا عضو ذكري يتحدث عن تجربته: «بعض النساء لا يمانعن»

أرشيفية

دراسة: الجنس الفموي يؤدي إلى التهاب المهبل البكتيري

 