عارية تمامًا.. فنانة شهيرة تصدم الجميع بمشهد مخل مع زميلتها

الخميس، 27-08-2020
08:58 م
محمد فضل- متابعات
أثارت النجمة العالمية كيت وينسلت
، حالة من الصدمة بين الجمهور
، بعد إدلائها بتصريحات تعلق فيها على ظهورها عارية في مشهد جنسي مع زميلتها.
وقالت "وينسلت"، إنها تشعر بالفخر بظهورها عارية، في فيلمها Ammonite، ولم تكتف بذلك بل اعتبرت ايضا انها اكثر فخرا بتصوير مشهد جنسي جمعها بالممثلة سيرشا رونان.
ووصف كيت المشهد بغير السهل، اذ قالت لوسائل اعلام عالمية: "إنه بالتأكيد ليس مثل تناول شطيرة.. لقد صممنا أنا وسويرس على تمثيل المشهد بأنفسنا".
الجدير ذكره ان فيلم Ammonite تدور أحداثه في إحدى المقاطعات الإنكليزية عام 1840 حول قصة حب غير مألوفة بين عالمة حفريات وسيدة غنية من لندن.