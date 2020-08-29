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عارية بأوضاع مثيرة.. تسريب صور فاضحة لفنانة شهيرة

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عارية بأوضاع مثيرة.. تسريب صور فاضحة لفنانة شهيرة

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دانا جبر
 
السبت، 29-08-2020 03:29 م محمد فضل

تواجه الفنانة السورية دانا جبر فضيحة من العيار الثقيل، عقب انتشار صور عارية في أوضاع مخلة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل فقد شنت عدة حسابات عبر مواقع السوشيال ميديا، حملة قوية جدا موجهة ضد الفنانة السورية دانا جبر وذلك من خلال نشر صور لها وهي تظهر بملابس فاضحة وشبه عارية، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناقلوها بشكل سريع، متسائلين عن تفاصيل وحقيقة هذه الصور، وكيف جرى تداولها.
وردت دانا جبر على الصور المنتشرة، قائلة إنها منذ صباح هذا اليوم وهى تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح وصريح، وذلك عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



 

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