عارضة أزياء شهيرة تحتفل بعيد الحب رفقة رجلين (صورة)

الثلاثاء، 15-02-2022
12:47 م
نشرت عارضة الازياء هايدي كلوم صورة لها من أجواء احتفالها بعيد الحب
مع
زوجها الموسيقي في فرقة Tokio Hotel توم كوليتز، ورجل آخر ظهر في الصورة معهما.
الشاب الذي ظهر معهما في الصورة هو شقيق توم التوأم بيل، وهو المغني
الاساسي للفرقة الشهيرة ويقضي معظم وقته مع الثنائي ولا يتركهما لوحدهما اذ تعود
التوأم على عدم الافتراق وعلقت هايدي على الموضوع: انا محظوظة جدا حصلت على 2 ..
عيد حب سعيد أحبكما من كل قلبي
ولطالما كانت علاقة هايدي وزوجها مثيرة للجدل، خصوصاً بسبب فارق العمر
بينهما الذي يفوق الـ 10 سنوات.