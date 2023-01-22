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عادة شائعة.. مدير معهد القلب يحذر من شرب الشاي عقب تناول الطعام

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عادة شائعة.. مدير معهد القلب يحذر من شرب الشاي عقب تناول الطعام

جمال-شعبان
جمال شعبان
Native
Teads
الأحد، 22-01-2023 09:49 ص

 

 

يعتبر تناول الشاي عقب الانتهاء من الطعام مباشرة وبعد الوجبات، من العادات الشائعة لدى كثيرين، لكن هذا يؤثر بالسلب على صحة الجسم والعناصر الغذائية المكتسبة، فما تأثير تلك العادة على الجسم؟

 

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، إن الشاي والقهوة من المشروبات المفيدة للغاية، متابعًا أنه وفقًا لتوصية جمعية القلب الأمريكية والأوربية أن الشاي والقهوة من المشروبات المفيدة لمرضى القلب أو للوقاية منه، لكن إذا تم إعدادهما بالشكل الصحيح.

 

وتابع شعبان، خلال بث مباشر لموقع، " الكونسلتو"، أن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة من العادات الغذائية الخاطئة، لذلك من الوارد أن يتسبب في الإصابة بالأنيميا حتى بين الشباب، منوهًا إلى أهمية وجود فاصل زمني بينهما لا يقل عن نصف ساعة على الأقل.

 

وأكد شعبان، أن تناول الشاي مفيد لكن إذا لم يتم إضافة السكر إليه بقدر الإمكان، فضًلا عن أهمية عدم إضافة اللبن إلى الشاي أو القهوة، وذلك لإن اللبن يقلل من المواد المضادة للأكسدة، والشاي والقهوة يحتويان على المواد المضادة للأكسدة، والتي تمنع من تصلب الشرايين أو الجلطات.

 

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