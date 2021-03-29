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عادة تفعلها السيدات عند الاستحمام قد تؤدي للعمى

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الإثنين، 29-03-2021 11:21 ص المصريون

عادات كثيرة يقوم بها الأشخاص خلال الاستحمام قد تؤذي صحتهم، فقد كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين استخدموا العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام أكثر عرضة لفقدان بصرهم.
وبحسب ما ورد وجد البحث أن الأشخاص الذين يرتدون عدساتهم أثناء الاستحمام هم أكثر عرضة سبع مرات للإصابة بعدوى تهدد البصر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
ووجد الباحثون في جامعة ساوثهامبتون أن الاستحمام يوميًا بالعدسات كان "عامل الخطر الأكثر أهمية" لتطوير التهاب القرنية الجرثومي المرتبط بالعدسات اللاصقة (CLMK).
وقيل إن هذا تبعه النوم بالعدسات، وادعى أيضًا أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة، ووفقًا للبحث ، عانى أقل من نصف المرضى بقليل من شكل من أشكال فقدان البصر بسبب العدوى.
وكانت الدراسة العلمية قد درست العادات الصحية لـ 78 من مرتدي العدسات اللاصقة ، 37 منهم عانوا من CLMK و 41 لم يعانوا، وقيل إن البحث اكتشف أن الاستحمام بالعدسات زاد من خطر CLMK بما يصل إلى ثلاث مرات.
ولكن في حالة الاستحمام كل يوم ، قيل إن عامل الخطر سبعة أضعاف، كما تم زيادتها ثلاث مرات لمن ينامون في عدساتهم خلال النهار.
وقال البحث إن أقل من 50 في المائة من المرضى عانوا من نوع من فقدان البصر بسبب العدوى ، وقال 70 في المائة إنه أثر على حياتهم.
وقالت برويز حسين ، أستاذة طب وجراحة العيون في جامعة ساوثهامبتون وقائدة الدراسة ، إن الحالة أدت إلى مشاكل دائمة في البصر.
 

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