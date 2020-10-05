الإثنين، 05-10-2020
08:36 م
المصريون
يحل اليوم الفنان أحمد زاهر
وعائلته بالكامل ضيفاً في برنامج "صاحبة
السعادة" على قناة dmc في تمام الساعة الحادية عشر مساءاً.
ومن جانبه أعرب الفنان أحمد زاهر
في تصريح خاص لـ "المصريون" عن
سعادته بظهور بناته الصغار "نور ومنى" للمرة الأولى في ضيافة الفنانة
القديرة إسعاد يونس
، لافتاً إن الحلقة سيتخللها الكثير من المفاجآت التي سيتم
الإعلان عنها للمرة الأولى خلال البرنامج.
يشار إلي إن الفنان أحمد زاهر
يعرض له الآن فيلم "زنزانة 7" الذي
يقوم ببطولته مع الفنان نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا
نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.