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ظهور جديد لـ معز مسعود وحلا شيحة رفقة أبنائهم الستة

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معز وحلا
 
الجمعة، 26-03-2021 10:40 ص محمد فضل

نشر المنتج والداعية الإسلامي -سابقًا- معز مسعود صوراً جديدة تجمعه بزوجته الفنانة حلا شيحة وأبنائهما الـ 6، وذلك في أحدث ظهور للثنائي بعد زواجهما .
وظهر في الصور معز مسعود مع زوجته حلا شيحه وأولاده وأولادها خلال تواجدهم في أحد النزهات العائلية خارج المنزل ،وأرفق معز مسعود تلك الصور بالتعليق قائلًا: “مع حبايب القلب، ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعا”.
كما أن الفنانة حلا شيحة قد نشرت سابقًا صورة شهدت أول ظهور لها ولزوجها بعد عقد القران، مع نفس الأشخاص ما عدا إبنة حلا الصغيرة، بأحد الأماكن العامة، وأرفقتها بتعليق مشابه لتعليق زوجها، قالت فيه: “الحمد لله يوم جميل مع العائلة ، ربنا يحفظ لنا ولكم ولادنا جميعًا .
 

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