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ظاهرة فلكية يشهدها العالم اليوم لمدة 5 ساعات

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 14-12-2020 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية عن ظاهرة فلكية سيشهدها العالم اليوم الاثنين وهي الكسوف الكلي للشمس وذلك في نهاية شهر ربيع الآخر و عند اقتران شهر جمادي الأولي لعام 1223هـ .
وأضاف في بيان اليوم نشرته " مصراوي " أن هذا الكسوف يعتبر أخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال عام 2020 لافتا إلي أنه لن يتم رؤيته في مصر و لا في المنطقة العربية .
و أشار الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد أنه يمكن رؤية الكسوف ككسوف جزئي في أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا و أمريكا الجنوبية ما عدا الجزء الشمالي منها و أجزاء من أستراليا و المحيط الأطلسي و المحيط الهادي و جنوب المحيط الباسفيكي و جزر جالا بوجوس و أجزاء من القارة الجنوبية .
 

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