الإثنين، 07-09-2020
06:19 ص
أحمد عادل شعبان
استنكر الفنان أحمد كمال - طليق الفنانة عبلة كامل
وأبو ابنتيها - ما تردد عن اعتزالها الفن لأسباب دينية.
وقال "كمال" في مداخلة مع برنامج "التاسعة": هناك أخبار تتردد على لسان فتاة تدعى "نور" وتقول إنها نجلة الفنانة عبلة كامل
.. أولا الفنانة عبلة كامل
ليست لديها ابنة اسمها نور.
وأضاف: ثانيا أبناء الفنانة عبلة كامل
لا يتحدثون عن أعمال أمهم تماما وليس لديهم حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستدرك: الحديث عن اعتزال عبلة كامل
لأسباب دينية غير صحيح .. نعم هي ارتدت الحجاب
قبل 20 سنة لكنها لم تعتزل وقد أصبح الحجاب
جزءًا من ملابسها.
واستكمل: عبلة كامل
تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية ضد منتحلي صفتها ، وهي لا تملك هاتفا حديثا ولا تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي .