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طليقة ماجد المصري: «الطلاق الشفوي لا يقع رجعهم لحضنك»

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ماجد ومنى
 
الإثنين، 28-12-2020 06:07 م المصريون
علقت الفنانة منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل "إنستجرام"، على قضية الطلاق الشفوي بعد الدراسة والتأكد، والسماع لآراء الشيخ خالد الجندي، والدكتور سعد الدين الهلالي.
ونشرت صورتها بعلامة النصر، حيث أثارت طليقة الفنان ماجد المصري حالة من الجدل، وكتبت "الله أكبر.. الطلاق الشفوي لا يقع".
وأضافت طليقة الفنان ماجد المصري "الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي ومن سنين كتير كنت متأكده من كده من خلال دراسة وبحث لكن لم أستطع البوح لأنى غير مختصة بأمور الدين".
واختتمت طليقة الفنان ماجد المصري، "كله يحافظ على بيته ومراته وولاده ورجعهم لحضنك".
وأثار منشور طليقة ماجد المصري الجدل بين متابعيها، الذين وجهوا لها أسئلة تتعلق بأن كلامها موجه لطليقها الفنان ماجد المصري.
 

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