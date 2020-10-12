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طلب غريب من مرتضى منصور لـ هنا الزاهد: اضربيه

مرتضى منصور
طلب غريب من مرتضى منصور لـ هنا الزاهد: اضربيه
 
الإثنين، 12-10-2020 08:29 ص أحمد عادل شعبان
وجه مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - رسالة إلى الفنانة هنا الزاهد بسبب تشاجر زوجها الفنان أحمد فهمي مع لاعب الزمالك شيكابالا.

وقال "منصور" في تصريحات له بقناة الزمالك: أحمد فهمي كومبارس أساء لجماهير الأهلي .. وأقول لشيكابالا لا تحزن فأنت تكون سببا في شهرة هؤلاء عندما تتحدث عنهم لكن هذا ليس جمهور الأهلي المحترم.

وأضاف في هجومه على أحمد فهمي: طالع في عمل فني اسمه شحات وفي فيلم اسمه (كلب بلدي).

واستدرك: سأشكو أحمد فهمي إلى زوجته السيدة الفاضلة وأتمنى أن تقوم بضربه مثلما كانت تفعل معه في إحدى الأعمال الفنية.
 

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