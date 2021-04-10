طلاق ملاك الحسيني يتصدر الترند في السعودية

السبت، 10-04-2021
08:03 م
محمد فضل
تصدر هاشتاج "طلاق ملاك الحسيني
" قائمة الترند في تويتر بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد تداول أنباء انفصال الإعلامية عن زوجها أنس التميمي
، الذي ارتبطت به قبل عامين.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع نبأ طلاق
الحسيني من زوجها الثاني، خاصة وأنه لم يمض وقت طويل على زواجها منه.
ولم تعلق ملاك الحسيني
حتى الآن على هذا الخبر سواء بالنفي أو التأكيد، فيما يرجح المتابعون أن تكون مجرد شائعات لا أكثر.
وزوج ملاك الحسيني أنس التميمي
شاب ثلاثيني، وهو طالب مبتعث في بريطانيا ، ويعد من مشاهير برنامج السناب شات على مواقع التواصل الاجتماعي، يحظى بمتابعة كبيرة وثناء؛ لما يقدمه من محتوى مميز، وتم عقد قران الثنائي في عام 2019، بعد طلاق
ها من زوجها الأول بعامين.