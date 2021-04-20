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طلاق عروس ثاني أيام زواجها والسبب صادم!

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الثلاثاء، 20-04-2021 08:11 م المصريون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حادثة طلاق عروس في ثاني أيام زواجها بسبب إهمالها لحماتها والاهتمام بأهلها ووالدتها.
ووفقا لـ”صحيفة “البيان” الإماراتية” فقد روى العريس على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما حدث موضحا أن زوجته، التي لم يمض على زواجه منها يومان، قامت بطهي المنسف لأهلها، فيما طلبت وجبة شاورما لأمه، الأمر الذي أغضبه جدًا واعتبره إهانة لأمه فطلقها.
وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع الواقعة بين ساخر ومنتقد بشدة الزوج واعتبره “كسر بخاطر عروسه لإثبات رجولة”، بحسب وصفهم.
 

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