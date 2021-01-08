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طلاق القرن.. السر الحقيقي لانفصال كيم كارديشيان عن كاني ويست

كيم كارديشيان و كاني ويست
كيم كارديشيان و كاني ويست
 
الجمعة، 08-01-2021 11:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
تداولت المواقع الإخبارية العالمية أنباء عن انفصال النجمة الأمريكية ، كيم كارديشيان ، عن مغني الراب كاني ويست بشكل مفاجئ .
و أشارت التقارير إلي أن السبب الحقيقي وراء الإنفصال هو عدم اهتمام "كاني" بالأطفال وذلك بسبب إصابته بمرض " اضطراب ثنائي القطب " الذي يعاني منه من فترة طويلة ، لافتة إلي أن " كيم " أعلنت أنه يعيش في المزرعة منذ شهور ولا يراعي الأبناء مما جعلها تتقدم لطلب الطلاب .
أما " كاني" فقد ألمح برغبته في الطلاق أثناء إعلانه ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية لافتا إلي أن عائلة كارديشيان تفضل أصحاب البشرة البيضاء عن البشرة السمراء .
 

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