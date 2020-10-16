طفل يعثر علي هيكل ديناصور عمره 69 عام

الجمعة، 16-10-2020
01:25 م
متابعات- أمينة عبد العال
عثر طفل كندي يبلغ من
العمر 12 عام علي هيكل عظمي لديناصور
يعود تاريخه إلي 69 مليون عام .
وكان الطفل ناثان
هروشكين في نزهة مع والده في منطقة معروفة بوجود حفريات
في ألبرتا في كندا
في
شهر يوليو حين رأي عظاما تبرز من صخرة ،
حسبما نشرت الإذاعة البريطانية .
و قال ناثان أنه حين
أبصر العظمة للمرة الأولي ظل عاجزا عن الكلام لفترة ولم يستوعب أنه بالفعل عثر علي
عظام ديناصور
إلا بعد مرور بعض الوقت .
وأشار الطفل إلي أنه
يهتم بالديناصور
ات منذ أن كان في السادسة من عمره وكان دائم الذهاب إلي محمية كندا
الطبيعية في "بادلاندز" في ألبرتا ، لافتا إلي أنه عثر علي بقايا صغيرة
من حفريات
قبل عام ، غلا أن والده قال أنها صخور لذلك عاد هذا العام ليبحث فيها
مجددا وبالفعل وجد العظام تبرز علي جانب التل .