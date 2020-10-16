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طفل يعثر علي هيكل ديناصور عمره 69 عام

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 01:25 م متابعات- أمينة عبد العال
عثر طفل كندي يبلغ من العمر 12 عام علي هيكل عظمي لديناصور يعود تاريخه إلي 69 مليون عام .
وكان الطفل ناثان هروشكين في نزهة مع والده في منطقة معروفة بوجود حفريات في ألبرتا في كندا في شهر  يوليو حين رأي عظاما تبرز من صخرة ، حسبما نشرت الإذاعة البريطانية .
و قال ناثان أنه حين أبصر العظمة للمرة الأولي ظل عاجزا عن الكلام لفترة ولم يستوعب أنه بالفعل عثر علي عظام ديناصور إلا بعد مرور بعض الوقت .
وأشار الطفل إلي أنه يهتم بالديناصورات منذ أن كان في السادسة من عمره وكان دائم الذهاب إلي محمية كندا الطبيعية في "بادلاندز" في ألبرتا ، لافتا إلي أنه عثر علي بقايا صغيرة من حفريات قبل عام ، غلا أن والده قال أنها صخور لذلك عاد هذا العام ليبحث فيها مجددا وبالفعل وجد العظام تبرز علي جانب التل .

 

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