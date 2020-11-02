طفل المرور في أول ظهور له: بوست على راس أمين الشرطة .. وأنا معترف بغلطي

الإثنين، 02-11-2020
07:50 ص
أحمد عادل شعبان
ظهر الطفل أحمد المعروف إعلاميا باسم "طفل المرور
" في لقاء عبر صفحة " في السكرتة" مع الإعلامي محمد إبراهيم.
قال أحمد الطفل المتهم في واقعة التعدي على شرطي بالمعادي، والمعروفة
إعلاميا بطفل المرور
:” اللي حصل أن صاحب بابا مكنش عايز يديني العربية هو
صاحب بابا من زمان وأنا بروح عنده كتير في يوم الواقعة كنت عنده زيارة
وأنا نازل المفتاح كان جنب الباب فأخدته وركبت العربية وأخذت بيها لفة
هو ساكن جنب الميدان ب ٢٠٠ متر بينه عديت على أصحابي وخدنا لفة وأنا بلف
أمين الشرطة خبط المراية بتاعت العربية فلفيت علشان أرجعله المراية
اتكسرت ودي مش عربيتي ولم رجعت حصل اللي حصل في الفيديو والموضوع اشتهر على
السوشيال ميديا علشان صاحبي بعته لأصحابه وانا طالع النهارده بعتذر لاي
حد ولكل الناس انا بعتذر لامين الشرطه انا طبعاُ بعتذر ليكم كلكم وبعتذر
لوالدي اللي اتشحطط ورايا في النيابات والاقسام.
وعلق الطفل في لقاء مع الزميل الصحفي محمد إبراهيم قائلا:" كلام الناس
وذكره بعدم التربية ” هو ده غلط من عندي والناس متعرفنيش فطبيعي يقولوا
كده وانا معترف بغلطي وانا صالحته وبوست فوق دماغه وبنزل اقعد معاه كل ما
اعدي عليه”يقصد أمين الشرطة”.
وأضاف الطفل إن السوشيال ميديا هي من تسببت في انتشار الواقعة “وانا عندي 13 سنه وفي الصف الثاني الاعدادي مش بتاع الكلام ده “.
وكشف الطفل عن مدي استفادته من الواقعة “طبعا واي حد عنده ولد شقي ممكن
يتحط في موقف زي ده وبعدين ربنا بيسامح انتوا مش هتسامحوني ده ربنا غفور
رحيم وانا عارف ان حق الناس تزعل وانا مش ممكن اعمل كده تاني”.