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طفل المرور في أول ظهور له: بوست على راس أمين الشرطة .. وأنا معترف بغلطي

طفل المرور
طفل المرور في أول ظهور له: بوست على راس أمين الشرطة .. وأنا معترف بغلطي
 
الإثنين، 02-11-2020 07:50 ص أحمد عادل شعبان
ظهر الطفل أحمد المعروف إعلاميا باسم "طفل المرور" في لقاء عبر صفحة " في السكرتة" مع الإعلامي محمد إبراهيم.

قال أحمد الطفل المتهم في واقعة التعدي على شرطي بالمعادي، والمعروفة إعلاميا بطفل المرور :” اللي حصل أن صاحب بابا مكنش عايز يديني العربية هو صاحب بابا من زمان وأنا بروح عنده كتير في يوم الواقعة كنت عنده زيارة وأنا نازل المفتاح كان جنب الباب فأخدته وركبت العربية وأخذت بيها لفة هو ساكن جنب الميدان ب ٢٠٠ متر بينه عديت على أصحابي وخدنا لفة وأنا بلف أمين الشرطة خبط المراية بتاعت العربية فلفيت علشان أرجعله المراية اتكسرت ودي مش عربيتي ولم رجعت حصل اللي حصل في الفيديو والموضوع اشتهر على السوشيال ميديا علشان صاحبي بعته لأصحابه وانا طالع النهارده بعتذر لاي حد ولكل الناس انا بعتذر لامين الشرطه انا طبعاُ بعتذر ليكم كلكم وبعتذر لوالدي اللي اتشحطط ورايا في النيابات والاقسام.

وعلق الطفل في لقاء مع الزميل الصحفي محمد إبراهيم قائلا:"  كلام الناس وذكره بعدم التربية ” هو ده غلط من عندي والناس متعرفنيش فطبيعي يقولوا كده وانا معترف بغلطي وانا صالحته وبوست فوق دماغه وبنزل اقعد معاه كل ما اعدي عليه”يقصد أمين الشرطة”.

وأضاف الطفل إن السوشيال ميديا هي من تسببت في انتشار الواقعة “وانا عندي 13 سنه وفي الصف الثاني الاعدادي مش بتاع الكلام ده “.

وكشف الطفل عن مدي استفادته من الواقعة “طبعا واي حد عنده ولد شقي ممكن يتحط في موقف زي ده وبعدين ربنا بيسامح انتوا مش هتسامحوني ده ربنا غفور رحيم وانا عارف ان حق الناس تزعل وانا مش ممكن اعمل كده تاني”.
 

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