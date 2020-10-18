الأحد 18 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول رحلة جوية بين البحيرن وإسرائيل

يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ

بالحجاب الشرعي.. أول ظهور لـ«بسمة وهبة» بعد خضوعها لعملية خطيرة

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

لاعب كرة قدم مصري يدخل موسوعة غينيس

مرتضى منصور: انتظروا مفاجأة مدوية بعد مباراة الرجاء

سابقة في دولة عربية.. كلاب لاكتشاف سرطان الثدي(صور)

طفلة 3 سنوات تقتل والدها بطريقة صادمة

مرتضى منصور ينفعل أثناء مرافعته على قرار عزله والمحكمة تصدر قرارها

«هيكل» يتحدث عن الحوار مع تركيا: لا خلاف بين الشعبين

طفلة 3 سنوات تقتل والدها بطريقة صادمة

download
جثة
 
الأحد، 18-10-2020 03:19 م محمد فضل- متابعات

قتلت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات والدها بإطلاق رصاصة قاتلة على رأسه، لكن بكل تأكيد لم يكن الأمر متعمدا.
ووفقا لـ “سكاي نيوز” نقلا عن شبكة “فوكس” الأميركية، الأحد، فإن الحادثة وقعت في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، الأربعاء الماضي.
وأضافت أن الطفلة كانت تجلس في المقعد الخلفي لسيارة والدها، وهناك كانت تلهو بسلاح ناري وفجأة انطلق العيار الناري صوب الوالد، الذي وجدته الشرطة مضرجا بدمائه على مقعد القيادة.
وقالت شرطة الولاية إنها ألقت القبض على رجل كان في السيارة حينها، ووجهت إليه تهمتي القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري غير شرعي.

وحسب تقرير إعلامية محلية، فإن الأب المقتول، جيروم سميث، وامرأة أخرى كانت معه في السيارة، اصطحبا معهما رجل من أجل إيصاله إلى منزل، وجلس الرجل في المقعد الخلفي إلى جانب الطفلة. وما كان من هذا الرجل إلا أن أعطى مسدسه للطفلة من أجل أن تلهو به، ليتحول الأمر إلى كارثة.
 

إقرأ ايضا

download

يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستورية في مجلس الشيوخ

15883841661603018435

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض

ارشيفية

أطباء يكشفون العلاقة بين شعر الظهر و "كورونا"

أخبار متعلقة

حبس الطفلة قاتلة والدتها بتحريض زوجة والدها

فتاة تقتل صديقتها الحامل لسرقة جنينها

Capture

تقشعر لها الأبدان.. تشق بطن صديقتها وتخرج جنينها والسبب صادم

5e3568ae421aa93b596745d2

صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة داخل شقتها

انتحار-فنانة-شهيرة-بعد-رفض-حبيبها-الزواج-منها-..-والأمن-يلقي-القبض-عليه

العثور على جثة فنانة شهيرة في منزلها.. هل انتحرت؟

بأمر المحكمة تقطع علاقتها مع والدها.. لن تتخيل السبب

بأمر المحكمة تقطع علاقتها مع والدها.. لن تتخيل السبب

32ff77dc47793f1ead4ba8e419aa9d41

بعدما أحدث ضجة في مصر.. رانيا يوسف تطالب بإعدامه