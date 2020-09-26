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طبيب يحسم الجدل حول أضرار حبوب منع الحمل

حمل
حمل
السبت، 26-09-2020 05:23 م أحمد سالم
قال الدكتور عمرو حسن ، أستاذ أمراض النسا والتوليد بالقصر العينى ، إن  الوسيلة المناسبة لمنع الحمل والتى لا ينتج عنها أى أعراض جانبية أو أمراض هى الأقراص . 

وأشار "حسن"  خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن الزوجة بمجرد أن تتخذ قرار الحمل لابد من توجهها  للطبيب المختص للوقوف على  تاريخ المرضى للعائلة سواء ضغط، سكر ، سرطانات ثم تخضع  لعمل سونار ومن ثم يتم تحديد الوسيلة المناسبة لمنع الحمل.

وأكد أن  أقراص منع الحمل المتواجدة ب الأسواق آمنة و مرت بمراحل وآخرها الجيل الرابع وتكون جرعة الهرمون لمنع الحمل غير مضرة على الإطلاق و لا تسبب أى خلل ب الهرمونات. 

ولفت عمرو حسن ، إلى وجود  أقراص لمنع الحمل  تعالج أيضأ  حب الشباب وتنظم الأسرة وآمنة بشكل كبير ولا تسبب أى أمراض للأم على الإطلاق. 

ونوه ، أن أقراص منع الحمل ب الأسواق المصرية تشهد طفرة وتطورأ كبيرأ  مثلما فى الأسواق الأوروبية ولا يوجد فرق بينهما فى المكونات ، أو التركيب . 

تابع ، أن  أكبر مشروع استثمارى يجب أن تتبناه الدولة هو مشروع لتنظيم الأسرة   خاصة وأن مصر تنجب سنويأ  2 مليون و300 ألف نسمة مما يؤثر على موارد الدولة.
 

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