طبيب يحسم الجدل حول أضرار حبوب منع الحمل

السبت، 26-09-2020
05:23 م
أحمد سالم
قال الدكتور عمرو حسن ، أستاذ أمراض النسا والتوليد بالقصر العينى ، إن الوسيلة المناسبة لمنع الحمل
والتى لا ينتج عنها أى أعراض جانبية أو أمراض هى الأقراص .
وأشار "حسن" خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن الزوجة بمجرد أن تتخذ قرار الحمل
لابد من توجهها للطبيب
المختص للوقوف على تاريخ المرضى للعائلة سواء ضغط، سكر ، سرطانات ثم تخضع لعمل سونار ومن ثم يتم تحديد الوسيلة المناسبة لمنع الحمل
.
وأكد أن أقراص منع الحمل
المتواجدة ب الأسواق آمنة و مرت بمراحل وآخرها الجيل الرابع وتكون جرعة الهرمون لمنع الحمل
غير مضرة على الإطلاق و لا تسبب أى خلل ب الهرمونات.
ولفت عمرو حسن ، إلى وجود أقراص لمنع الحمل
تعالج أيضأ حب الشباب وتنظم الأسرة وآمنة بشكل كبير ولا تسبب أى أمراض للأم على الإطلاق.
ونوه ، أن أقراص منع الحمل
ب الأسواق المصرية تشهد طفرة وتطورأ كبيرأ مثلما فى الأسواق الأوروبية ولا يوجد فرق بينهما فى المكونات ، أو التركيب .
تابع ، أن أكبر مشروع استثمارى يجب أن تتبناه الدولة هو مشروع لتنظيم الأسرة خاصة وأن مصر تنجب سنويأ 2 مليون و300 ألف نسمة مما يؤثر على موارد الدولة.