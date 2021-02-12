طبيب نفسي: الأزواج مبيقلوش كلام حلو عشان الزوجة متتمرعش

الجمعة، 12-02-2021
12:37 م
إيمان هاني
وصفت
الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري الصحة النفسية
، الزوجة بالبستان الذي يحتاج إلى رعاية
باستمرار للحفاظ على شكله.
وأضافت
"عبد الله"، خلال حوارها ، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية
"صدى البلد
"، قائلة :"بعض الرجال لا يتلفظون بكلام الحب ولا يقمون بأشياء
بسيطة مثل الذهاب مع الزوجة إلى الطبيب، حتى لا "تتمرع" الزوجة على حد تعبيرها.
وتابعت:
"الزوج بيكون في هذه الحالة اتربى على كده، وتغير سلوكه في حاجة إلى مجهود"،
لافتة إلى ان أكثر شيء يموت الحب هو الاهمال وعدم الاهتمام.