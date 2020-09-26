طائرة بدون طيار تطارد اللصوص داخل المنزل

السبت، 26-09-2020
05:14 م
فتحي مجدي
كشفت شركة "أمازون
" عن كاميرا منزل
ية ذاتية الطيران تقوم بدوريات في المنزل
لحمايته من اللصوص
.
وفي العام المقبل، سيتم طرح الطائرة بدون طيار
البالغ تكلفتها 250دولارًا، والتي يتم استخدامها للتحقق مما إذا كان صاحب المنزل
ترك النافذة مفتوحة، أو الموقد مشتعلاً، كما يمكن أيضًا استخدامها في مطاردة اللصوص
من المنزل
.
وروجت الشركة للمنتج عبر فيديو يظهر لصًا يقتحم بيتًا، ويصاب بالفزع عندما تحلق الطائرة باتجاهه مباشرة، في الوقت الذي يشاهد فيه صاحب البيت السارق مباشرة على هاتفه.
وتقول "أمازون
"، إن الطائرة بدون طيار
ستطير تلقائيًا إذا كانت هناك حركة في المنزل
لتظهر كل ما يحدث. وستسجل الطائرة فقط أثناء الطيران، وتصدر صوت طنين واضح عند التصوير.
وقال ديف ليمب، المدير التنفيذي المسؤول عن أجهزة أمازون
، إن الشركة قامت باستثمارات كبيرة في أمن الكاميرات، مثل المصادقة الثنائية، والتشفير من طرف إلى طرف، وإذا كان والت لا يريد شراء هذه الطائرة بدون طيار
، فلا بأس.
وأضاف أن المنتج جاء بسبب التقدم التكنولوجي واهتمام المستهلك بكاميرات المراقبة الداخلية، وأجهزة الاستشعار أصبحت جيدة ورخيصة بما يكفي لتعمل طائرة بدون طيار
داخلية بأمان، والناس لم يضعوا كاميرا في كل غرفة لأسباب مثل عدم وجود منافذ في المكان المناسب، لذلك يمكن للطائرة بدون طيار
ملء الفراغ.
وتوقع المحلل التقني بن وود أن تكون الكاميرا الجديدة أداة لا غنى عنها بالنسبة للبعض.
وأضاف رئيس الأبحاث في شركة للتحليل " سي سي إس إنسايت": "الكاميرا هي جهاز طموح بشكل لا يصدق سيبدو وكأنه شيء من فيلم خيال علمي للعديد من المستهلكين".
وأضاف: "أتوقع أن يولد قدرًا كبيرًا من الاهتمام من عشاق التكنولوجيا الذين هم عادةً الأشخاص الذين يتبنون تقنية المنزل
الذكي أولاً. ومع ذلك، فمن المحتمل أيضًا أن يثير نقاشًا كبيرًا حول الخصوصية والدور المستقبلي للتكنولوجيا في المنزل
".