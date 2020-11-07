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ضحايا مهرجان الجونة.. زينب غريب تعلن إصابتها بكورنا

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زينب غريب
 
السبت، 07-11-2020 03:08 م محمد فضل

كشفت الفنانة زينب غريب، إحدى أبطال مسلسل 100 وش، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.
وأعلنت "غريب" إصابتها عبر خاصية "استوري" الموجودة بتطبيق الصور والفيديوهات "انستجرام"، كما أرسلت رسالة لكل من تعامل معها في الآونة الأخيرة.
وقالت زينب غريب إنها خضعت لفحص طبي للكشف عن إصابتها بفيروس كورونا أم لا، حيث اتضح أن نتيجة حالتها إيجابية، مطالبة كل من تعامل معها في الآونة الأخيرة بأخذ الاحتياطات اللازمة وإجراء الفحص الطبي.
وكتبت بخاصية الستوري على حسابها الرسمي على الانستجرام: "فحصي لفيروس كورونا إيجابي، أي حد تم التعامل معايا مباشرة، ياريت يأخذ الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

 

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