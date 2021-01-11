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ضجة.. فنانة شهيرة ترضع طفلتها بعد الولادة وصدرها مكشوف

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مريم أوزرلي
 
الإثنين، 11-01-2021 01:15 م المصريون

أحدثت الفنانة التركية الشهيرة مريم أوزرلي، المعروفة في العالم العربي بدور السلطانة "هيام" في مسلسل "حريم السلطان"، ضجة بظهورها عارية الصدر وهي ترضع طفلتها حديثة الولادة والتي أطلقت عليها إسم "ليلي".
وعبّر المتابعون عن غضبهم بظهور نجمتهم بهذا الشكل معتبرين أن الصورة غير صالحة للنشر.
وعبّرت مريم أوزرلي عن سعادتها بمولودتها الجديدة حيث نشرت صورتين لهما من داخل المستشفى وعلقت عليها قائلة: "نحن مباركين وسعيدين أنك انضميتي إلينا، أتمنى أن يحميكي الله دائماً".
وكتبت مريم أوزرلي تاريخ الولادة، وعبرت عن سعادتها كاتبةً إنّها ووالدها وابنتها الأولى لارا جيميما سعيدين لقدومها إلى العائلة.
 

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