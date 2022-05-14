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ضجة بالسعودية.. والدة يارا النملة تتزوج شابًا يصغرها بـ15 عامًا

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السبت، 14-05-2022 11:17 ص

أحدثت أخبار زواج السيدة أماني العايد، والدة الفاشينيستا السعودية يارا النملة، ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قبل تأكيد أو نفي الخبر من قبلها، وتعرضت للكثير من الإنتقادات.
وفي التفاصيل، أكدت بعض المعلومات إرتباط السيدة أماني من شاب سعودي، ورائد في مجال الأعمال يدعى سعود البقمي، والذي يصغره بحوالي الـ 15 عاماً.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع خبر والدة يارا النملة هذا، وانتقدوها معتبرين أن فرق العمر بينها وبينه كبير للغاية ومن بين التعليقات: "شوهالتفكير !! طبيعي الام ملكة جمال بتحصل نفسه واصغر منه شو المشكلة الريال عادي ياخذ اصغر والحرمه لا؟! اي شرع ودين حلل للريال كل شي والحرمه لا! ياعمي كيفها حتى فالزواج الحلال تدخلون".
 

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