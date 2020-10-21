الأربعاء 21 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

استدرجها وهتك عرضها.. السجن 10 سنوات لمغتصب فتاة الصيدلة

زيادة بنسبة 50%.. الحكومة تزف بشرى سارة للمعلمين

«بن سلمان» في القمة: « نسعى لأن نصبح ملتقىً رئيساً للعالم»

رئيس الوزراء يحذر من «كورونا»: هتأثر على أكل عيشنا

بعد ضبطها بتهمة فاضحة.. والدة سارة الكندري :« مو بتشتغل سيبوها تترزق»

«آل الشيخ» يزف الخبر السار بعد صدور الأمر الملكي

شوقى غريب يبحث ترتيبات معسكر "الفراعنة" المقبل

بعد غياب عام.. "زيزو" يشارك فى مران الزمالك

ولي العهد السعودي يوجه دعوة لهؤلاء لمشاركة المملكة

أزمة جديدة تواجه "الجبلاية"

ضبط كويتية شهيرة بسبب «تجاوزات جنسية» على «سناب شات»

Capture
ارشيفية
 
الأربعاء، 21-10-2020 03:18 م محمد فضل
ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، فتاة صاحبة حساب شهير على احد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التجاوزات الجنسية والتحريض على ارتكابها.
وأقرت صاحبة حساب "عالم حواء"- حسب صحف محلية-، الذي ينشر محتواه عبر تطبيق ”سناب شات“، عند مواجهتها بالتهم الموجهة إليها، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة.
جدير بالذكر أنه قد تم إبعاد الفاشينيستا اللبنانية سازديل والإيرانية شيرين بهمن بتهم مشابهة وذلك قبل يومين.
وكان من أبرز الذين تم إبعادهم عن الكويت مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، والشهير بشهاب ملح إنستغرام، قبل نحو شهرين من الآن، بتهمة نشر مقاطع مخلة بالآداب.
 

إقرأ ايضا

سارة-الكندري-1

بعد ضبطها بتهمة فاضحة.. والدة سارة الكندري :« مو بتشتغل سيبوها تترزق»

بن سلمان

ولي العهد السعودي يوجه دعوة لهؤلاء لمشاركة المملكة

الشاي الاخضر

الشاي الأخضر يحمل بشري سارة لمرضي السكر

أخبار متعلقة

سارة-الكندري-1

بعد ضبطها بتهمة فاضحة.. والدة سارة الكندري :« مو بتشتغل سيبوها تترزق»

00065-1536x1120

القبض على فاشينيستا كويتية خلعت ملابسها ودهنت جسدها بالزيت