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صيدلي يكشف عن وصفة مذهلة تزيد هرمون الذكورة عند الرجال

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ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 11-08-2022 02:28 م
كشف طبيب صيدلي سعودي عن 8 خطوات فقط لزيادة هرمون الذكورة عند الرجال.

ونصح أولا بشراء كبسولات لعشبة "الأشوغاندا" من الصيدليات وهي مهمة جدا لزيادة الهرمون ، بحسب وصفه.

وشدد على أهمية تناول كوب من الزنجبيل يوميا لتنشيط الدورة الدموية وحرق الدهون وزيادة هرمون الذكورة.

وأوضح أنه يجب تناول الخس والفجل باستمرار وأيضا التعرض لأشعة الشمس لأنها تزيد من فيتامين "د" وأيضا هرمون الذكورة.

وأضاف: لابد من الاهتمام بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو والأوميجا3 فضلا عن النوم المبكر وعدم السهر وأيضا النزول في الوزن وهو ما يؤدي لزيادة الهرمون بخلاف السمنة المفرطة.

كما نصح كذلك بالتمارين و"الجيم" لأنها تزيد قوة التحمل وهرمون الذكورة.
 

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