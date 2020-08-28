صور وفيديوهات.. مصارع شهير يصدم في عروسه ليلة الدخلة

الجمعة، 28-08-2020
07:36 م
فتحي مجدي
تحول حفل زفاف مصارع
روسي إلى فضيحة
مدوية أصبحت حديث وسائل الإعلام، بعد أن تفاجأ العريس والمدعوون بتلقيهم رسائل نصية وفيديوهات مشينة لعروسه، التي كانت تربطها علاقة غرامة بملياردير شهير.
وأوقف الروسي زوربيك سيداكوف،
بطل العالم في المصارع
ة الرومانية، حفل زفافه على مدينا بلييفا، الذي كان مدعوًا له 500 ضيف، بعد أن استقبل الضيوف فجأة رسائل بذيئة ومقاطع فيديو مشينة للعروس.
ولم يتمالك سيداكوف ( 24 عامًا) – الذي كان من المقرر أن يمثل روسيا في أولمبياد 2020 قبل أن يتم تأجيلها بسبب كوفيد -19 – غضبه، بعد أن سارعه إلى جر العروس من شعرها وألغى حفل الزفاف.
ظهرت الرسائل عندما كان الزوجان في اليوم الثاني من حفل زفاف تقليدي في منطقة شمال القوقاز مع أصدقاء العريس الذكور حينما ألقوه في الهواء في رقصة تقليدية. بينما كانت الضيفات يحتفلن في غرفة مجاورة.
قال شهود عيان إنه بعد مشاهدة مقاطع الفيديو والادعاءات المتعلقة بزوجته الجديدة، سعى سيداكوف على الفور إلى البحث عن عروسه وشدها من شعرها بعيدًا عن الضيوف الأخريات، وتركها تبكي على الأرض بعد إلغاء حفل الزفاف.
ونقلها أصدقاؤها وعائلتها لاحقًا إلى المستشفى، ويقال إنها مختبئة الآن في موسكو. بينما أفادت الأنباء أن والدها أصيب بنوبة قلبية في أعقاب فضيحة
الزفاف.
فيما سارع أصدقاء العريس إلى اصطحابه إلى الجبال "لكي يستعيد رشده ولا يفعل أي شيء متهور".
بينما يشكك أصدقاء العروس بشدة في كونها عملت كمرافقة، وادعوا أن عريسها - تزوجا بشكل قانوني - لم يعرف ماضيها منذ أن التقيا في أواخر أبريل فقط.
وقال مصدر: "إنها من عائلة ثرية. اتضح أنها كانت في حالة حب مع رجل متزوج وكان بعض أصدقائها يعرفون ذلك. وكان ذلك قبل ثلاث سنوات".
كما أن "مقاطع الفيديو المنشورة على الضيوف تعود إلى ثلاث سنوات أيضًا"، بحسب المصدر.
وتقول تقارير إن العروس كانت على علاقة بملياردير روسي في الستينيات من عمره مدرج في قائمة "فوربس" الروسية. لكن قطب المال لم يعلق على المزاعم، إلا أنه يُقال إنه قدم لها شقة فاخرة للتعافي مما حصل في زفافها.
وقال مصدر مجهول: "عشيق المدينة الأكبر، الذي انتقمت زوجته منه، استأجر لها شقة في موسكو وأقنعها بالتخلي عن هذه القصة حتى يتلاشى الاهتمام بها".
حصل سيداكوف على لقب بطل العالم في 2018 و2019. وقدم انتصاره لضحايا حصار مدرسة بيسلان عام 2004، عندما كان صبيًا، حين تم إخلائه من المدرسة في البلدة الروسية - مسقط رأسه - حيث قتل 334 شخصًا.