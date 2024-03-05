صور.. خمسينية تتزوج شاب يصغرها بـ 21 عامًا: أشعر أني فزت باليانصيب

وثقت مجموعة صور زواج امرأة عمرها 54 عاما من شاب أصغر منها ب 21 عاما.وتجاهلت المرأة البالغة من العمر 54 عامًا العديد من الرجال الأصغر سنًا في العشرينات من العمر، والذين زعمت أنهم "واصلوا مراسلتها" بعد طلاقها حتى تواصل معها زوجها الحالي براندون جراهام، 33 عامًا. حسب "الديلي ميل".كانت ميشيل متزوجة سابقًا من شخص يكبرها بـ 11 عامًا، لكنها تعتقد الآن أن الفجوة العمرية الأصغر سنًا "تخلق شغفًا" نظرًا لكون سائق الشاحنة براندون "ممتعًا ومناسبًا وحيويًا" ولأنها "حكيمة".وأضافت، المرأة وهي أم لأربعة أطفال بأنها بينما كانت تشعر في الأصل "بالانزعاج" من نظرات الناس، فإن أولئك الذين يحكمون عليهم الآن يجعلون علاقتهم أقوى فقط لأنهم "متحمسون للقتال من أجل العلاقة".وفي حين أن ميشيل بدأت العلاقة وهي تشعر "بخيبة الأمل"، إلا أنهما متزوجان منذ عامين وتقول المرأة إنها تشعر كأنها "فازت باليانصيب".