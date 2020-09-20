صورة نادرة لهيثم أحمد زكي مع والدته في طفولته

الأحد، 20-09-2020
09:58 ص
عبد القادر وحيد
نشر حساب زمن الفن الجميل صورة
نادرة للفنان الراحل
هيثم أحمد زكي مع والدته
هالة فؤاد.
وعلق الحساب على الصورة
بالقول: "هالة فؤاد وهيثم أحمد زكي
الأم والابن.. الله يرحمهما ويغفر لهما في الجنة ونعيمها يارب".
وتفاعل محبو الفنان الراحل مع الصورة
حيث علق أحدهم:
"ربنا يرحمهما ويحسن إليهما ويجعل مثواهما الجنة يارب العالمين".
وعلق آخر: "الله يرحمهما ويغفر لهما ويجعلهما في جنة عرضها
السماوات والأرض اللهم ارزقهما لذة النظر إلى وجهك الكريم".
وتساءل آخر: " الله يرحمهما.. هل هالة فؤاد ابنة موسيقار
معروف أم تشابه أسماء؟".
يذكر أن نفس الحساب كان قد نشر صورة
أيضًا نادرة في طفولة هيثم
أحمد زكي والذي تجمعه بوالدته
وجده أحمد فؤاد.