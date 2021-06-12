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صورة حنان ترك بدون حجاب تفتح النار على منة شلبي

حنان ترك ومنه شلبي
حنان ترك ومنه شلبي
Native
السبت، 12-06-2021 07:25 م
تسببت صورة قديمة نشرتها الفنانة منة شلبي، لها رفقة الفنانة حنان ترك، في فتح هجوم عنيف عليها، بسبب إلتزام "ترك" بالحجاب بينما في الصورة في مرحلة ما قبل الحجاب.

وكتبت منة شلبي على الصورة :"وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

وتعرضت منة لهجوم من العديد من متابعيها، بسبب نشرها صورة حنان ترك من دون حجاب، مطالبين بحذفها، لكن ترك ردت قائلة: "حبيبتي يا منجو.

وحشتيني ربنا يباركلك في ماما، وفي صحتها، ويسعد قلبك يارب"، لتعلق منة لترد عليها منة قائلة :"وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبة وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".

 

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