صراع الأفاعي.. ثعبانان يتقاتلان من أجل أنثى (فيديو)

وثق مقطع فيديو، صراعًا بين اثنين من الثعابين الضخمة من أجل للفوز بفرصة التزاوج من ثعبان أنثى.وقام طوني، من جولد كوست وبريسبان سنيك كاتشر في أستراليا، بتصوير الثعبانين اللذين يلفان جسمهما حول بعضهما البعض، واللذين يصدران صوت هسهسة عاليًا أثناء تصارعهما لإثارة إعجاب الأنثى.ويقول مصور الفيديو: "هناك أنثى قريبة. سيفوز الأكبر والأكثر بدانة في كل مرة. سيقفان طويلًا وينظران إلى بعضها البعض، ويحاول كل منهما أن يجعل نفسه قويًا حتى تستسلم. وهذا يقرر "أنك تفوز لأنك أقوى".وأضاف أن أحد الثعبانين سيحصل على فرصة "للتسكع" مع الأنثى. ويبلغ طول الثعابين حوالي سبعة أقدام ويزن كل منها حوالي خمسة إلى ستة كيلوجرامات، حسب صحيفة "ديلي ستار".وأشار إلى أن المعركة يمكن أن "تستمر لدقائق أو أيام" ومعظم الناس يظنون أنها تتزاوج ثعبان بدلاً من قتال. إذا اشتد القتال، ستبدأ الثعابين في عض بعضها البعض، مما يترك إصابات في الجسم وأحيانًا الرأس.وبينما يتحدث توني في الفيديو الذي حصد ما يقرب من 9 آللف مشاهدة على موقع "فيس بوك"، يبتعد أحد الثعبانين ليترك الفائز حرًا للعثور على الأفعى الأنثوية.