الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا

بيلي ايليش تقلب العالم بالشعر الفسفوري

تونس تعلن إصابة 18 نائبًا بالبرلمان بفيروس كورونا

"النقد الدولي" يعدل توقعاته بشأن اقتصاد الخليج ماعدا السعودية

غزل المحلة يعود مجددًا للدوري الممتاز بعد الفوز على الأوليمبي

إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

مفاجأة.. بيراميدز يخطف صفقة سوبر من الزمالك

سر علاج "ترامب" من كورونا سريعًا.. مفاجأة

أول رد من أحمد زاهر على انتشار الفيديو الذي انفعل به

في سرية تامة.. تفاصيل اتفاق اتحاد جدة مع عمر هوساوي

صديقة كريستيانو تعلق على إصابته بكورونا

فيروس كورونا
كورونا
 
الثلاثاء، 13-10-2020 06:25 م أحمد سالم
علقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، على خبر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا .

واكد الاتحاد البرتغالي  أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي.

وقال الاتحاد البرتغالي أن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه للشفاء.

ونشرت جورجينا عبر خاصية الحالة اليومية على حسابها الشخصي على موقع " إنستجرام" صورة من محادثة فيديو تجمعها برونالدو معلقة :"ملهمي " في رسالة دعم لصديقها في رحلته مع فيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب إعلان رونالدو زواجه من جورجينا.
 

إقرأ ايضا

الدكتور وليد الدالي

اسباب خطيرة وراء الإصابة بـ "تصلب الشرايين"

الفتاة حافظة القرآن

شاهد.. طفلة سعودية 6 سنوات تحفظ القرآن الكريم

202003220346394639

أحمد زاهر يتشاجر مع معجبين حاولا التقاط صورة مع ابنته

أخبار متعلقة

images

"إبرة في العضل".. شاهد لحظة حصول " أحلام" على لقاح كورونا

ارشيفية

تعرف على أعلى الممثلات أجرا في العالم

ارشيفية

" الخميرة البيرة " تكشف عن الإصابة بـ "كورونا" في 15 دقيقة

النفط

تراجع أسعار النفط بسبب المخاوف من انتشار كورونا

ارشيفية

لمكافحة "كورونا".. مقهى أمريكي يعزل رواده في فقاعة هوائية

200924-coronavirus-romeo-juliet-italy

الحب في زمن كورونا.. قصة حب تبدأ من البلكونة وتتوج بالزواج