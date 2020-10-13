صديقة كريستيانو تعلق على إصابته بكورونا

الثلاثاء، 13-10-2020
06:25 م
أحمد سالم
علقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، على خبر إصابته بفيروس كورونا
المستجد "كوفيد 19".
وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا
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واكد الاتحاد البرتغالي أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي.
وقال الاتحاد البرتغالي أن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه للشفاء.
ونشرت جورجينا عبر خاصية الحالة اليومية على حسابها الشخصي على موقع " إنستجرام" صورة من محادثة فيديو تجمعها برونالدو معلقة :"ملهمي " في رسالة دعم لصديقها في رحلته مع فيروس كورونا
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وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب إعلان رونالدو زواجه من جورجينا.