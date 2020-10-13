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صدمة.. نرمين سفر تظهر عارية أثناء الاستحمام (صور)

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نرمين سفر
 
الثلاثاء، 13-10-2020 08:19 م محمد فضل

نشرت الراقصة التونسية المثيرة للجدل نرمين سفر، صوراً صادمة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت الراقصة وهي في الابنيو أثناء الاستحمام، عارية تمامًا، فيما حاولت أن تغطي صدرها بيديها، ما استفز المتابعين على صفحتها الذين هاجموها معتبرين انها جريئة أكثر من اللزوم وطلبوا منها ازالة هذه الصور بأسرع وقت ممكن، ووجه لها البعض اتهامات وشتائم عنيفة.
 ولم تكتف نرمين من نشرها صوراً في الحمام بل نشرت صورا اخرى وهي تتمدد على السرير وهي ترتدي روب الاستحمام وتأكل الفواكه.

 

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