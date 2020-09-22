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صدمة.. فنانة شهيرة تعلن حملها دون زواج: حياتي الشخصية

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مريم
الثلاثاء، 22-09-2020 03:26 م محمد فضل

أحدثت فنانة شهيرة، حالة صدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان حملها دون زواج.
وطالت انتقادات حادة الفنانة التركية الشهيرة مريم اوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بـ «السلطانة هيام»، بعد إعلان حملها للمرة الثانية دون زواج، بعد إنجاب طفلتها الأولى مريم من رجل أعمال تركي من علاقة عاطفية.
وهاجمت مريم اوزرلي الشهيرة الأشخاص الذين انتقدوها مشيرة إلى أنها ترفض التدخل في حياتها الشخصية.
كما كشفت مريم اوزرلي بحسب الصحف التركية ان والد طفلها الثاني أمريكي الجنسية ولم تكشف عن ديانته أو هويته.
وكانت مريم أوزرلي، ظهرت من قبل برفقة الفنان محمد إمام في القاهرة، ضمن كواليس تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد".
ولدت مريم لأب تركي من مدينة أورفا التركية، وأم ألمانية. ولديها شقيقان أكبر منها سنًا بجانب أخت كبرى أيضًا.

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