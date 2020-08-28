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صدمة.. تكتشف 4 ثعابين داخل الحمام.. وصديق يأمرها بإحراق المنزل

4 ثعابين داخل الحمام
4 ثعابين داخل الحمام
 
الجمعة، 28-08-2020 07:48 م فتحي مجدي
بعد أن لاحظت أن المرحاض أصبح من الصعب تنظيفه، وأن تدفق المياه لا يعمل بشكل صحيح، أدركت صوفي بيرسون، التي تعيش في مزرعة في كوينزلاند بأستراليا، أخيرًا المشكلة، بعد أن عثرت على ما لم يكن يخطر أبدًا في الحسبان. 

وقالت بيرسون لشبكة (News7): "ذهبت إلى المرحاض ثم ذهبت لغسله وكان علي أن أضغط على الزر حتى يعمل، لذلك كنت مرتبكة قليلاً. لذلك اعتقدت أنني سأقوم فقط بسحب الجزء العلوي وأتحقق من المشكلة".

وأضافت: "نظرت في الخزان، وسرعان ما وجدت المشكلة - أربعة ثعابين من الأشجار يصل طولها إلى متر واحد. نظرت إليهم نوعًا ما لثانية وفكرت ... هذا ليس صحيحًا".

أخرجت صوفي هاتفها لتصوير الثعابين، قبل أن تتصل بصديق ليأتي ويدفعها للخروج من المرحاض.

تعتقد الفتاة البالغة من العمر 25 عامًا أن الثعابين دخلت المنزل من خلال الشقوق الموجودة في ألواح الأرضية الخاصة بها، لكن سرعان ما تم إخراجها في الحقول المجاورة.

كتبت صوفي على موقع "فيس بوك": "أربعة... كان هناك أربعة... كانت أتساءل لماذا كان من الصعب تنظيف مرحاضي. جميعهم على قيد الحياة وبصحة جيدة".

وعلق آخرون على المنشور قائلين إنهم كانوا سيهربون على الفور، ونصحوها "بإحراق المنزل". وأجاب أحدهم: "نسفوا المرحاض"، وقال آخر: "هههههه! لم أتوقع واحدة هناك لا أربعة".
 

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