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صدمة بالصورة.. فنانة شهيرة تدخل في علاقة مع زميلتها الفنانة

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فنانة
 
الأحد، 06-09-2020 03:35 م محمد فضل- متابعات

بعد حوالى الـ5 أشهر على انفصالها عن الممثلة العالمية آشلي بينسون، وذلك بعد علاقة غرامية دامت لسنتين، دخلت النجمة العالمية كارا ديليفين بعلاقة سرية مع مغنية البوب الأميركية هالزي، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومن ناحيتها، فقد كانت بينسون قد دخلت بعلاقة بعد إنفصالها عن ديليفين بأيام، إذ أنها تواعد مغني الراب العالمي جي إيزي.
والمثير أكثر بحسب الصحيفة، أن جي إيزي وحبيبة ديليفين الحالية هالزي كانا على علاقة غرامية من قبل، لكنهما إنفصلا في عام 2018.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البرطانية، فإن ديليفين تستمتع حالياً بوقت رومنسي مع هالزي في شقتها في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

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