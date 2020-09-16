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صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها

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جثة
الأربعاء، 16-09-2020 09:24 م محمد فضل - متابعات

انتابت حالة من الصدمة الوسط الفني، عقب العثور على فنانة شابة شهيرة جثة هامدة داخل شقتها في ظروف غامضة.
حيث كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن وفاة الممثلة الكورية الجنوبية أوه إن هي -36 عاما- في ظروف غامضة، بعد أن عُثر عليها مفارقة للحياة في شقتها، ورجحت الشكوك الأولية إلى انتحارها.
وأضافت التقارير، أنه عُثر على أوه إن هي -36 عاما- مساء أمس الثلاثاء، وهي فاقدة للوعي في شقتها، وتم نقلها للتو إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، إلا أنها فارقت الحياة.

وأفادت التقارير أن «أوه إن هي» تلقت العلاج الأولي بعد نقلها من منزلها في إنتشون (غرب سيول) إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة بعد أن بدأت حالتها تستقر.

ونوّهت التقارير الإخبارية أن «أوه إن هي» حاولت الانتحار في وقت سابق قبل وفاةها، ما يرجح الشكوك التي تلمح إلى وفاةها منتحرة، في الوقت الذي قالت فيه الشرطة: «عثرت صديقة -أوه إن هي- عليها وأبلغت عنها، لكننا لا نعرف سبب وجود الصديقة هناك، نعتقد حاليًا أنها (حاولت الانتحار)».

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