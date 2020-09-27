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صدمة.. العثور على فنانة شهيرة جثة داخل شقتها

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فنانة
الأحد، 27-09-2020 07:51 م محمد فضل
عثر أقارب فنانة شهيرة عليها جثة هامدة داخل شقةها، مشيرين إلى أنها أقدمت على الانتحار.
وأفادت القناة التلفزيونية اليابانية الاجتماعية، اليوم الأحد، بأن الممثلة السينمائية والتلفزيونية اليابانية يوكو تاكيوتشي، أقدمت على الانتحار.
ووفقا للشرطة المحلية، فقد عثر أقاربها على جثة الممثلة البالغة من العمر 40 عاما في المنزل الليلة الماضية. ونقلت سيارة إسعاف الفنانة إلى المستشفى حيث أكد الأطباء وفاتها.

وتعتبر الشرطة أن الانتحار بالذات سبب الوفاة، رغم أنه لم يتم العثور على رسالة انتحار على الفور.

في العام الماضي، تزوجت تاكيوتشي من الممثل ناكامورا شيدو، وأنجبت طفلا هذا العام.

ولعبت يوكو تاكيوتشي، دور البطولة في عشرات الأفلام التلفزيونية والأفلام السينمائية، وحصلت ثلاث مرات على جائزة أكاديمية السينما اليابانية لأفضل ممثل.

 

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