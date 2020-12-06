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صداع رأس دائم.. هذا هو العلاج

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-12-2020 02:50 م متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر الصداع من الأمراض التي تصيب الكثير من الناس و أحيانا يكون مستمر أو متكرر ، وقد يكون سببه معروف و في أحيانا أخري يكون سببه مجهول.
وكشفت الدراسات الحديثة أن أحيانا سبب الصداع يكون " فقر الدم " ، وقد يصيب الأشخاص الذين لا يملكون العدد الكافي من خلايا الدم الحمراء السليمة المسئولة عن حمل الأكسجين إلي الأنسجة .
و من أعراض الإصابة بفقر الدم التعب و الضعف و ألم المفاصل و ضربات القلب السريعة ، وغالبا الصداع لأن انخفاض عدد كرات الدم الحمراء يقلل كمية الأكسجين الواصل للدماغ حسبما نشر موقع " فيري ويل هيلث " .
و أشار الموقع إلي أن هذا الأمر يؤدي إلي حدوث تضخم في الشرايين حول المنطقة مما يسبب الشعور بالصداع ، خاصة في النساء ,
ومن أهم الأطعمة الغنية بالحديد لمكافحة فقر الدم ، السبانخ و الجرجير و الكرنب و البروكلي والفلفل ، كما يحتوي الفول والبقوليات علي نسب جيدة من الحديد وينصح بتناولها إلي جانب الحمص و الفاصوليا الحمراء و البسلة .  
 

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