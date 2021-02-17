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صحف إيطالية : شرم الشيخ أفضل وجهة سياحية للسفر 2021

شرم الشيخ
شرم الشيخ
 
الأربعاء، 17-02-2021 12:09 م متابعات- أمينة عبد العال
نشرت جريدة comunicati stampa الإيطالية تقريرا صحفيا أشارت خلاله إلى اختيار وكالة السياحة والسفر "اسطرلاب" " Astrolabe" مدينة شرم الشيخ أفضل الوجهات السياحية للسفر إليها خلال عام 2021.
كما أشارت وكالة السياحة والسفر "اسطرلاب" وفقا لما ورد بالتقرير الصحفي إلى أن مدينة شرم الشيخ واحدة من أكثر الوجهات شهرة وشعبية، وقضاء الإجازة بها سوف يجعل زائريها يعيشون تجربة سياحية فريدة ومميزة، حيث أنهم سيودون دائما عند زيارتها تكرار الزيارة مرات عديدة، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه .
وأشارت وكالة السياحة والسفر "اسطرلاب" أيضا إلى كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مدينة شرم الشيخ قبل السفر إليها، مشيرا الي أنها وجهة سياحية آمنة، كما أن السائح سيتمكن عند قضاء أجازته بالمدينة من الاستمتاع بالأماكن الساحرة بها وبالجو الدافئ والشواطئ الرملية المشمسة والطبيعة الخلابة والمياة الفيروزية الصافية، بالإضافة إلى الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة.
كما يمكن للزائرين أيضا زيارة متحف شرم الشيخ للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى القيام بجولة بشوارع المدينة وبالسوق السياحي والتعرف على المنتجات اليدوية التراثية التي تشتهر بها سيناء، والاستمتاع بمشاهدة السماء الصافية الممتلئة بالنجوم.
 

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