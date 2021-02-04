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صافيناز عن زواجها من «شندي» بعد صورهما الحميمية: «أسد مصر»

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صافيناز وشندي
 
الخميس، 04-02-2021 02:55 م المصريون

في أول تعليق لها على الجدل الذي دار حول حقيقة زواجها رجل الأعمال كابتن شندي، وانتشار صور لهما معاً في العديد من المناسبات بشكل حميمي وتعليقها على إحدى صورها معه بقولها "أسد مصر"، نفت الراقصة الأرمينية صافيناز، زواجهما، مؤكدة أنها لم تصرّح عن زواجها من قبل.
ونشرت صافيناز عبر صفحتها الخاصة صورة لكابتن شندي، وعلّقت: "يا جماعة أنا ماقولتش إنى اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر".
 

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