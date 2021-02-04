صافيناز عن زواجها من «شندي» بعد صورهما الحميمية: «أسد مصر»

الخميس، 04-02-2021
02:55 م
المصريون
في أول تعليق لها على الجدل الذي دار حول حقيقة زواج
ها رجل الأعمال كابتن
شندي
، وانتشار صور لهما معاً في العديد من المناسبات بشكل حميمي وتعليقها على إحدى
صورها معه بقولها "أسد مصر"، نفت الراقصة
الأرمينية صافيناز
، زواج
هما، مؤكدة
أنها لم تصرّح عن زواج
ها من قبل.
ونشرت صافيناز
عبر صفحتها الخاصة صورة لكابتن شندي
، وعلّقت: "يا
جماعة أنا ماقولتش إنى اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي
أنا بحبه من
مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد
مصر".