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صافيناز ترد على صالح جمعة: «خليك راجل مرة واحدة في حياتك»

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صافيناز ترد على صالح جمعة: «خليك راجل مرة واحدة في حياتك»

صافيناز وصالح جمعة
صافيناز وصالح جمعة
 
الأربعاء، 28-04-2021 09:16 م محمد فضل
في أول رد لها على تصريحاته، شنت الراقصة الأرمنية صافيناز، هجومًا حادًا على صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وسيراميكا كليو باترا الحالي، الذي اتهمها بأنها تحرشت به، عبر السوشيال ميديا وأرسلت له رسالة غرامية.

ونشرت "صافيناز"، فيديو على صفحتها الخاصة نفت من خلاله تصريحاته، اذ علّقت بالقول: " انت كداب وكداب جدا وعايزه اقولك خليك راجل مره واحده في حياتك ! بحبكو يا حلوين وسيبكو من الكدابين".

وكان صالح جمعة، قال في برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس": "تقابلت مع صوفينار مع بعض الأصدقاء، وبعدها بعتتلي 3 ورود وبوسة وأنا رديت بقلبين وده كل إللي حصل".

وأضاف: "فوجئت بعدها أنها قامت بإلغاء الرسالة وهي خاصية في الانستجرام، وقامت بعدها بنشر الشات بيننا على صفحتها، وهي لو متعرفنيش زي ما بتقول مكنتش عملت كل ده ونزلت الشات اللي بيننا".



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