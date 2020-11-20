صافيناز تجري مسابقة لاختيار شريك حياتها.. هذه شروط المشاركة

الجمعة، 20-11-2020
12:20 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الراقصة الاستعراضية صافيناز
أنها ستجري مسابقة لاختيار شريك حياتها
، مؤكدة أنها ستتزوج من تريد .
و قالت في تصريحات إعلامية أن من أهم شروط المشاركة في المسابقة هي أن يكون
العريس المتقدم صغير في السن ، لافتة إلي أنها رفضت الزواج من أثرياء في الخليج سرا
بسبب أنهم كبار في السن .
و أشارت إلي أن زوجها السابق كان يتطلع لغيرها من النساء " عينه زايغة
" مؤكدة أن عقد عمل في البحرين هو كان السبب الرئيسي في طلاقها منه .
يذكر أن صافينار أو صافيناز
جوريان هي راقصة شرقية و ممثلة أرمينية
روسية من مواليد 1983 في الاتحاد السوفيتي .