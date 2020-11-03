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صادم.. عريس يفاجئ عروسه بفيديو خيانتها له مع صديقه أمام المعازيم

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الفيديو
 
الثلاثاء، 03-11-2020 09:36 م محمد فضل

في فضيحة صادمة، فاجأ عريس عروسه خلال حفل زفافهما، حيث كانت حاملًا في شهرها الأخير وكان يعلن زواجهما رسميًا، إلا أنه فاجأها وجميع الحاضرين بأنه "عقيم" لا ينجب وعرض عليهم فيديو خيانةها له مع صديقه الذي كان حاضرًا حفل الزفاف.
وتحوّل حفل الزفاف إلى معركة بعد إثبات العريس خيانة عروسه مع صديقه وحملها منه.
وأظهر الفيديو العريس وهو يقف ويمسك “مايكروفون” في يده ويشرح للمدعوين كيف أن عروسه التي كان من المقرر أن يتزوجها رسميًا حملت من أحد المدعوين بعد خيانةه.
وعرض العريس خلال الحفل مقطع فيديو من جهازه “لابتوب” لعروسه وهي في أحضان أحد المدعوين وهي تخونه، بالإضافة إلى تقارير تثبت أنه “عقيم”.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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