صادم.. عريس يفاجئ عروسه بفيديو خيانتها له مع صديقه أمام المعازيم

الثلاثاء، 03-11-2020
09:36 م
محمد فضل
في فضيحة صادمة، فاجأ عريس عروسه
خلال حفل زفافهما، حيث
كانت حاملًا في شهرها الأخير وكان يعلن زواجهما رسميًا، إلا أنه فاجأها وجميع
الحاضرين بأنه "عقيم" لا ينجب وعرض عليهم فيديو خيانة
ها له مع صديق
ه
الذي كان حاضرًا حفل الزفاف
.
وتحوّل حفل الزفاف
إلى معركة بعد إثبات العريس خيانة عروسه
مع صديق
ه وحملها منه.
وأظهر الفيديو العريس
وهو يقف ويمسك “مايكروفون” في يده ويشرح
للمدعوين كيف أن عروسه
التي كان من المقرر أن يتزوجها رسميًا حملت من أحد المدعوين
بعد خيانة
ه.
وعرض العريس
خلال الحفل مقطع فيديو من جهازه “لابتوب” لعروسه
وهي في أحضان أحد المدعوين وهي تخونه، بالإضافة إلى تقارير تثبت أنه “عقيم”.
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