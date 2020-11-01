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صادم.. السبب الحقيقي لخلاف السعودية اسيل عمران مع رامز جلال

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صادم.. السبب الحقيقي لخلاف السعودية اسيل عمران مع رامز جلال

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اسيل عمران
 
الأحد، 01-11-2020 02:24 م المصريون
كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران عن السبب الحقيقي لخلافها مع الفنان المصري رامز جلال وانتقادها المستمر له، وقالت في حديث لها إنها تكره برامج المقالب وبالأخص تلك البرامج التي تستغل الحاجة المادية للفنانين كبار السن من أجل ظهورهم في البرنامج بمقابل مادي .
وأشارت إلي أنها لا تستوعب فكرة الضحك والسخرية على هذا الفنان الذي يعتبر قامة من قامات الفن لمجرد تعرضه لنوبات من الخوف والرعب لا تتناسب مع تاريخهم الفني أو حتى المرحلة العمرية التي وصلوا إليها.
يشار إلي إن الفنانة السعودية اسيل عمران تألقت خلال فاعليات مهرجان الجونة بإطلالة مميزة في حفل الافتتاح والختام للمهرجان و جذبت الأنظار إليها بهذه الإطلالة المميزة.
 

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