صاحبة فيديو «بيلوسي» تجمع تبرعات 300 ألف دولار

الثلاثاء، 08-09-2020
05:11 م
فتحي مجدي
أعلنت صاحبة صالون لتصفيف الشعر في سان فرانسيسكو - كشفت عن مقطع فيديو لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي تصفف شعرها بدون قناع، مخالفات الإجراءات الوقائية - أنها جمعت تبرعات
بلغت 300 ألف دولار.
وقدمت إيريكا كيوس في تصريحات إلى قناة "فوكس نيوز"، الشكر لأولئك الذين تبرعوا لصفحة (GoFundMe) من أجلها.
وقالت كيوس قبل أن توجه الشكر لعائلتها وأصدقائها: "أتمنى أن أشكر شخصيًا كل شخص أرسل لي صلاته وكلمات التشجيع والدعم، خاصة في وقت يكافح فيه الكثيرون لتغطية نفقاتهم في حياتهم".
وأضافت: "أنا ممتنة ومتواضعة للغاية لتلقي مثل هذا التدفق من اللطف والتعاطف والكرم من أشخاص لا أعرفهم، ومن جميع مناحي الحياة ومن جميع جوانب الطيف السياسي. إنه تذكير قوي بأن الأشياء المشتركة التي تربطنا جميعًا معًا كأمريكيين هي أكثر جدوى واستمرارية من الاختلافات السياسية والأيديولوجية التي تحظى بقدر كبير من الاهتمام والتركيز".
وأطلقت حملة جمع التبرعات
لصالح كيوس، قائلة إنها كانت هدفًا للتهديدات وستحتاج إلى نقل أعمالها بعد نشر فيديو لبيلوسي وهي تخرق المراسيم المحلية المتعلقة بفيروس كورونا في صالونها.
وكيوس، وهي أم عازبة لطفلين وصاحبة صالون، حيث قامت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتصفيف شعرها يوم الإثنين قبل الماضي، وهي الآن مجبرة على الإغلاق ونقل عملها وعائلتها "بسبب الغضب والتهديدات التي تتلقاها"، وفق ما ذكرت الصفحة المخصصة لجمع التبرعات
.
وأصدرت كيوس مقطع فيديو لبيلوسي وهي تتجول عارية الوجه، مما أثار اتهامات ضدها بالنفاق، وسط دعوات المستمرة لارتداء أقنعة لحماية الآخرين من وباء فيروس كورونا.
قالت كيوس إنها تؤجر الكراسي لمصممي الأزياء المستقلين، وأشارت إلى أنها لم تسرّب الفيديو لأسباب "سياسية".
قال كيوس في مؤتمر صحفي افتراضي الأسبوع الماضي: "مصففو الشعر وغيرهم من أصحاب الأعمال الصغيرة في سان فرانسيسكو وأماكن أخرى يفعلون ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة".