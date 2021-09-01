الأربعاء 01 سبتمبر 2021
توقيت مصر 13:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ليس مصريًا.. ميدو: الأهلي استقر على مدرب آخر

اليوم.. موعد مباراة مصر وأنجولا والقنوات الناقلة

فنانة شهيرة تفضح ما يحدث داخل الوسط الفني من الانحطاط الأخلاقي (فيديو)

ما فعله صادم.. مصطفى محمد يتسبب في غضب عارم داخل المنتخب

فنان لبناني يهاجم محمد رمضان بعد تصريحات «لسه ماتخلقتش»

فيديو يهز السعودية.. طالبات في وصلة رقص جماعية داخل الفصل الدراسي

ارتجاج في المخ.. نجاة نهال عنبر من الموت بعد سقوط الديكور على رأسها

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

ADS
 

شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لأهل الدمام

شيرين
شيرين
Native
الأربعاء، 01-09-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لأهل مدينة الدمام تعلن فيها عن عودتها للحفلات بعد انقطاع استمر فترة طويلة .
و نشرت شيرين علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" بوستر تعلن فيه عن حفلتها القادمة والمقرر إقامتها الشهر المقبل وكتبت عليه :" موعدنا 4 سبتمبر .. جاهزين يا أهل الدمام .. وحشتوني".
جدير بالذكر أن شيرين ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة واكتفت بنشر أخبارها الفنية، خاصة بعد تصريحات والد زوجها بأن الفنان حسام حبيب سيتزوج عليها رغبة في إنجاب الأطفال إلا أنها كذبت تلك الأخبار مؤكدة أن علاقتها بزوجها جيدة .
 

إقرأ ايضا

شمس

شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

وزير السياحة

العناني يعلن اعتماد الوزراء قرارات جديدة بخصوص الرسوم والوقود للمطارات

ياسمين عبد العزيز

وفاة ياسمين عبد العزيز.. شقيقها يكشف الحقيقة

أخبار متعلقة

اصالة

حجاب أصالة يثير الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي