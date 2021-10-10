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شيرين تثير ضجة علي مواقع التواصل بصور لهدايا عيد ميلادها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Native
الأحد، 10-10-2021 09:29 ص متابعات- أمينة عبد العال
شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي بصور لهدايا عيد ميلادها، والذي صادف الجمعة 8 أكتوبر.
وعلقت علي الصورة قائلة:" ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور وفنان، كلامكوا ودعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة وانتوا حبايبي وربنا ما يحرمني منكم ابدا وايوة هما 39 وردة بس" .
في سياق متصل هنأ العديد من الفنانين الفنان شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادها ومنهم الفنانة الإماراتية أحلام وكتبت لها علي موقع التدوينات " تويتر" قائلة:" “كل عام وانتي بخير شيرين كل عام وأنتي بفرح وسعادة وكل عام وصوتك يملأ الدنيا حب وفرح وجمهورك يهتف بأسمك أنا بحبك أوي”.

ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور و فنان، كلامكوا و دعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة و انتوا حبايبي و ربنا ما يحرمني منكم ابدا و ايوة هما ٣٩ وردة بس💐🤣🤣🎂 pic.twitter.com/j845gItRaQ

— Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 9, 2021 ">
 

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