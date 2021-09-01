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شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

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شمس الكويتية: «هتفضل تاخد هرمون وتربي عضلات وبعد سنتين تصير أختي»

شمس
شمس
Native
الأربعاء، 01-09-2021 09:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
هاجمت الفنانة الكويتية شمس، فئة الشباب الذين يقلدون المشاهير بطريقة ساخرة مما عرضها لموجة من الانتقادات الحادة بين متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي .
و وجهت شمس للشباب رسالة في مقطع فيديو، علي صفحته الرسمية علي " انستجرام"  قالت فيه:" الشباب يحاول دايما يقلد المشاهير بيلبسوا إيه وبيركبوا إيه وبيروحوا فين، وغيره وغيره، وعايز يصير مشهور مثله، ويسوي إعلانات، زين، راح تظل تاخد هرمون النمر هتنفخ وتصير عندك عضل راح تنفخ من فوق، لكن بعد سنتين راح تصير أختي، راح أقولها وأبرأ ذمتي منكم، مضيفة المعضلين اللي عايشين على البروتينات الصناعية اللي عايشين على هرمون النمو المصطنع راح يتدمرون، ما أنت غوريلا! الإنسان القديم كان يسوي عضلات علشان كان بيصارع أسد كان بيصارع غزال، واحد محتاج هذا العضل علشان بيصارع حيوانات لكن أنت مو محتاج هذا".
جدير بالذكر أن تصريحات شمس أثارت موجة من الضحك بسبب طريقة سخربتها من الشباب الذين يتناولون الهرمونات ليظهرون بعضلات ضخمة، محذرة من تأثر هذه الهرمونات على المدى البعيد قائلة: "راح تصير اختي".
 

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