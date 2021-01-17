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شقيق عمر خورشيد يفجر مفاجأة عن علاقة صفوت الشريف وسعاد حسني بمقتله

عمر خورشيد
شقيق عمر خورشيد يفجر مفاجأة عن علاقة صفوت الشريف وسعاد حسني بمقتله
 
الأحد، 17-01-2021 07:02 ص أحمد عادل شعبان
كشف إيهاب خورشيد - شقيق الفنان الراحل عمر خورشيد - أنه قرر أخذ عزاء أخيه بعد هذه الفترة الطويلة بسبب شعوره بالتزام داخلي تجاهه.

وأضاف في مداخلة مع برنامج "الحكاية": أخويا عمر خورشيد لم يمت في حادث ودليلي أمر مهم .. كان أخي يقود سيارة أمريكاني وعند الحوادث زجاج السيارات الأمريكاني يتناثر لكن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن شقيقي تم ذبحه بجزء من الزجاج .

وأردف: الجزء الأهم أن الناس تعرف طبيعة العلاقة بين صفوت الشريف وسعاد حسني .. ومذكرات سعاد حسني كشفت كل شيء عن علاقة صفوت بموت عمر خورشيد.
 

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