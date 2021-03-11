شقيقة باسم ياخور تلفت الأنظار في أول ظهور لها

الخميس، 11-03-2021
09:49 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنان
السوري
باسم ياخور
رفقة شقيقة
ه داليا ياخوربمناسبة عيد ميلادها، والتي لفتت الأنظار
بجمالها.
وعلق باسم الصورة التي نشرها عبر حسابه بانستجرام، قائلاً:
“9 آذار. يوم مميز بعائلتنا لأنه عيد ميلاد أختي الصغرى داليا. أختي الحنونة الهادئة
الراقية والذكية، كل عام وأنت بألف خير بعيد ميلادك وبيوم المرأة العالمي كمان يا
دلدول الرائعة . بفتخر فيكي بكل معنى الكلمة. قبلاتي الك من دمشق إلى كندا وعقبال المية
وأكتر يا روحي”.
وأثنى متابعوه على جمال شقيقة
ه مهنئين إياه
بعيد ميلادها.