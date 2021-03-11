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شقيقة باسم ياخور تلفت الأنظار في أول ظهور لها

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الخميس، 11-03-2021 09:49 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنان السوري باسم ياخور رفقة شقيقةه داليا ياخوربمناسبة عيد ميلادها، والتي لفتت الأنظار بجمالها.
وعلق باسم الصورة التي نشرها عبر حسابه بانستجرام، قائلاً: “9 آذار. يوم مميز بعائلتنا لأنه عيد ميلاد أختي الصغرى داليا. أختي الحنونة الهادئة الراقية والذكية، كل عام وأنت بألف خير بعيد ميلادك وبيوم المرأة العالمي كمان يا دلدول الرائعة . بفتخر فيكي بكل معنى الكلمة. قبلاتي الك من دمشق إلى كندا وعقبال المية وأكتر يا روحي”.
وأثنى متابعوه على جمال شقيقةه مهنئين إياه بعيد ميلادها.

 

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